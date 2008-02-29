Укрнафта прекращает добычу газа из 140 скважин

Правление ОАО «Укрнафта» приняло решение о начале с третьего марта процедуры остановки с целью консервирования на протяжении двух недель 140 газовых скважин из-за низких цен на природный газ, установленных для компании Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ОАО «Укрнафта».

В сообщении отмечается, что в связи с вышеизложенным правление проинформировало письмами председателя Наблюдательного совета ОАО «Укрнафта» Вадима ЧУПРУНА, председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ и председателя Государственного комитета по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору Сергея СТОРЧАКА о решении правления.

Также компания отмечает, что общая годовая добыча из 140 газовых скважин, которые компания планирует поставить на консервацию, составляет около 950 млн. куб. м природного газа и 40 тыс. тонн газового конденсата.

Как сообщал УНИАН, 31 января НКРЭ установила с 1 февраля для «Укрнафты» цену продажи природного газа собственной добычи на уровне 272,6 грн. за тыс. куб. м (без НДС).

«Укрнафта» обжаловала в Окружном административном суде Киева это постановление НКРЭ.

Суд в качестве меры обеспечения иска приостановил действие постановления в части, которой устанавливается цена газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта», до рассмотрения дела по сути, которое назначено на 18 марта.

«Укрнафта» обратилась к премьер-министру с просьбой обязать НКРЭ установить для компании экономически обоснованную цену на газ собственной добычи.

28 февраля НКРЭ решила снизить стоимость газа собственной добычи для ОАО «Укрнафта» на 26,9% - до 199,2 грн. за тыс. куб. м (без НДС). В данном решении комиссия руководствовалась якобы непредоставлением компанией детальных обоснований структуры цены газа.

«Укрнафта» заявила, что решение НКРЭ о снижении цены реализации природного газа собственной добычи для обеспечения потребностей населения в 2008 году на 26,9% - с 272,6 до 199,2 грн. (без НДС) за тыс. куб. м вынуждает компанию рассмотреть вопрос о существенном сокращении объемов добычи газа.

ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».