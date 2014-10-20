Бывший спецназовец формировал боевые группы для совершения терактов в Харькове

СБУ задержала бывшего командира отдельного специального взвода Внутренних войск МВД Украины, возглавлявшего преступную группировку, которая собиралась дестабилизировать ситуацию в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, во время задержания у бывшего правоохранителя изъят пистолет с патронами, а также удостоверение общественного фонда содействия борьбе с коррупцией и охраны общественного порядка “Порядок и безопасность”.

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Установлено, что этот человек непосредственно отвечал за подбор и формирование боевых групп общей численностью около 20 человек для совершения террористических и диверсионных актов.

С этой целью задержанный использовал связи среди бывших сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих ВСУ с опытом ведения боевых действий.

Для вооружения группировки бывший спецназовец заказал у российских кураторов 50 автоматов Калашникова, 50 пистолетов ПМ, боеприпасы, гранаты, взрывчатку и амуницию.