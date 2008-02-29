Губернаторы приедут к Ющенко на Хортицу с подарками

На территории национального заповедника "Остров Хортица" в марте планируется провести совещание председателей облгосадминистраций с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Запорожской ОГА Валерий ЧЕРКАСКА.

"По указанию Президента в марте этого года все главы областей приедут к нам в гости на остров Хортицу, причем не с пустыми руками: каждый привезет подарок, который пополнит экспозиции музея", - сообщил В.ЧЕРКАСКА, отметив, что таким образом будет подчеркнут статус Хортицы, как святыни национального масштаба и символа единой Украины.

И.о. губернатор так же отметил, что благодаря поддержке Президента историко-культурный комплекс "Запорожская Сич" (копия казацкой Сичи, строительство которой было начато на о. Хортица в 2004г. и неоднократно приостанавливалось из-за проблем с финансированием - УНИАН) будет открыт уже в этом году.

"Мы получили поддержку Президента, и Министерство культуры определило 2008 год, как год поддержки развития национального заповедника "Остров Хортица": поэтому уже в марте при распределении бюджета на 2008 г. мы надеемся получить необходимые для завершения строительства средства", - сообщил В.ЧЕРКАСКА, отметив, что речь идет о 12 млн. грн.

Справка УНИАН. Строительство комплекса "Запорожская Сич", как точной копии Сичи, существовавшей на о. Хортица, было начато в 2004 году, однако вскоре работы прекратились из-за недостатка финансирования и возобновились лишь в июне 2005 года, во многом благодаря финансовой помощи промышленных предприятий Запорожского региона, в частности ОАО "Запорожсталь", которым на создание комплекса выделено 13 млн. грн.

На сегодняшний день, по данным гендиректора заповедника "Остров Хортица" Максима ОСТАПЕНКО, работы по созданию историко-культурного комплекса "Запорожская Сич" выполнены на 80%.