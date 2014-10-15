Одесский телеканал уволил журналиста за обман и сотрудничество с российскими «Вести 24»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Одесской областной государственной администрации Зоя Казанжи.

В частности, речь идет о репортаже, вышедшем в РФ об Одессе, где якобы «националисты 14 октября снесут в центре города памятник Екатерине Второй».

В сюжете фигурируют директор одесского муниципального музея личных коллекций им. Блещунова Светлана Остапова и комментарии проукраинского активиста Павла Миронца, голоса которого практически не слышно - на него наложен голосовой перевод на русском языке.

Казанжи приводит пресс-релиз телекомпании «7 канал». В нем сказано, что Доценко уволен в связи с тем, что «позволил себе воспользоваться собственностью телеканала и эксклюзивным видео и передать его российским «Вестям 24». По словам главного редактора телеканала Анны Кравцовой, информационная служба готовила к эфиру сюжет о преувеличенных слухах, которые связаны со сносом названного памятника, и именно этот сюжет в искаженном виде появился в эфире канала «Вести 24» 12 и 13 октября.

«Мы провели внутреннее расследование и выяснили, что именно журналист нашего телеканала Антон Доценко и журналистка российских «Вестей» Ирина Куксенкова во время интервью представились сотрудниками одесского «7 канала», - говорит Кравцова. По словам редактора, «Доценко повел себя подло и просто обманул директора муниципального музея», которая дала им комментарий, использованный впоследствии в сюжете.

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«После этого Доценко привел на студию телеканала Куксенкову, отрекомендовав ее как харьковскую журналистку, которой необходима помощь. Тогда он и записал остальную часть эксклюзивного материала», - заявляет Кравцова.

«Это не первый случай, когда видео телеканала попадало в российское информационное пространство, но ранее не удавалось отследить, кто «сливал» материал российским «коллегам». Коллектив «7 канала» сожалеет об этом инциденте извиняется перед руководством муниципального музея личных коллекций им. Блещунова», - добавила Кравцова.

Заявление сделал также директор муниципального музея Остапова. В нем, в частности, сказано: «Из получасовой беседы в сюжет вошел фрагмент о судебном разбирательстве, который также вырван из контекста. Но дело даже не в этом - весь этот сюжет является абсолютной фальсификацией. «Автор» позаимствовал фрагмент сюжета «7 канала» - интервью с Павлом Миронцом, вложив ему в уста будто перевод - совершенно другой текст в духе оголтелой пропаганды ненависти к России со стороны черноморских казаков».