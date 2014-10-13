Луганский медуниверситет переехал в Рубежное

18:12, 13 октября 2014
Общество
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Луганский государственный медицинский университет принял решение переехать из Луганска в город Рубежное Луганской области.

ЛГУ оставляет Луганск

Как сообщила УНИАН пресс-служба Луганской областной государственной администрации, в связи со сложной ситуацией в области ряд высших учебных заведений региона была вынуждена переместиться в более спокойные города.

«Для сохранения материальной базы, преподавательского коллектива и непрерывности педагогического процесса, согласно приказу Министерства охраны здоровья Украины, администрация и большинство профессорско-преподавательского состава Луганского государственного медицинского университета переехали в город Рубежное», - отмечается в сообщении.

Исполнение обязанностей ректора вуза возложено на проректора по научно-педагогической работы Игоря Иоффе.

Читайте такжеДонецкий национальный университет будет переведен в ВинницуПри этом к руководству учебного заведения поступали предложения о перемещении вуза в другие регионы страны, в частности, в Ужгород, но по настоянию председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля, университет был оставлен на территории области.

Как сообщал УНИАН, ранее из Луганска переехали Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля и Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко в Северодонецк и Старобельск Луганской области соответственно.

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