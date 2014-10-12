На Майдане в память о погибших зажгли тысячи свечей
23:34, 12 октября 2014Общество
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В центре Киева в воскресенье, 12 октября, состоялась акция "Зажги свечу нашим Героям" в поддержку участников АТО, а также в память героев Небесной сотни.
На Майдане в память о погибших зажгли тысячи свечей / © UNIAN
Участники акции составили композицию из свечей с надписью Слава Украине - Героям Слава.
Как сообщал УНИАН, по подсчетам ООН, с середины апреля по 6 октября в результате боевых действий на востоке Украины погибли 3660 человек, пострадали 8756 человек.
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По официальной статистике, обнародованной Минздравом, по состоянию на 11 апреля 2014 по 30 ноября 2013 года, в результате столкновений на Майдане погибло 105 человек (из них 94 человека во время столкновений на улице Институтской).
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