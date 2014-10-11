Боевики внесли в расстрельный список более тысячи студентов из Луганска

Более тысячи студентов из Луганска не могут вернуться домой, ведь террористы из Луганской народной республики внесли их в расстрельные списки.

Об этом рассказала бывшая и.о. губернатора Луганской области Ирина Веригина в эфире ток-шоу "Черное зеркало", сообщают «Подробности».

"Студенты не могут приехать домой, на свою территорию, потому что все студенты, которые стояли на Майдане, а их больше тысячи - в расстрельных списках", - объясняет Веригина.

Кроме того, она напомнила, что сама находится на 2 месте в кандидатах на расстрел.

"Я вторая. Из-за этого я уже 5 месяцев не была дома", - призналась Веригина.

Первым в расстрельном списке террористов Луганска стоит активист организации "Народний фронт Луганщини" Григорий Пригеба.

Напомним, 16 сентября Петр Порошенко сменил Ирину Веригину, назначив руководителем Луганской областной государственной администрации генерала милиции Геннадия Москаля.