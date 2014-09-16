Порошенко уволил Ирину Веригину с должности и.о. председателя Луганской ОГА

Президент Украины Петр Порошенкоуволил Ирину Веригину с должности исполняющего обязанности губернатора Луганской области.

Об этом говорится в Указе главы государства № 727/2014 от 15 сентября "Об освобождении І.Верігіної от временного исполнения обязанностей председателя Луганской областной государственной администрации". Читайте такжеПрезидент сменил председателя Закарпатской ОГА Напомним, 10 мая 2014 года и.о. Президента Александр Турчинов назначил Ирину Веригину на должность и.о. председателя Луганской ОГА .

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