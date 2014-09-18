Порошенко назначил Москаля председателем Луганской ОГА
14:57, 18 сентября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко назначил Геннадия Москаля председателем Луганской областной государственной администрации (ОГА).
Москаль возглавит Луганскую ОГА / фото УНИАН
Соответствующий указ от 18 сентября размещен на сайте главы государства. "Назначить Москаля Геннадия Геннадьевича председателем Луганской областной государственной администрации", - говорится в документе.
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Как сообщал УНИАН, 16 сентября Петр Порошенко освободил Ирину Веригину от временного исполнения обязанностей председателя Луганской ОГА.
Геннадий Москаль с ноября 2005 года по апрель 2006 года уже занимал должность председателя Луганской ОГА.
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