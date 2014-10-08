Нуланд требует от РФ выполнения "всех до одного" минских пунктов для снятия санкций

Об этом заявила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках встречи со студентами Киевского национального университета в Киеве, пишет Украинская правда.

"Мы дали понять, что в случае выполнения минского меморандума мы снимем часть санкций, и это хороший стимул для России... Наш сигнал четкий - санкции будут уменьшены исключительно в случае полного выполнения договоренностей. Должны быть (выполнены - ред.) все 12 пунктов, все до одного", - подчеркнула представитель Госдепа.

Читайте такжеКличко и Нуланд обсудили вопросы безопасности и инвестиций

Более того, Нуланд отметила, что сохранение текущего уровня санкций в отношении России длительное время невозможно - или они будут уменьшены при выполненных условиях, либо - увеличены.

"Мы четко сказали, что в случае невыполнения цена для России вырастет", - еще раз подчеркнула Виктория Нуланд.

Также помощник госсекретаря признала, что введение санкций против России - вынужденная мера внешней политики США. "Жаль, что их приходится применять", - добавила Нуланд.