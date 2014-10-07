Украинская таможня оформила гуманитарную помощь из Германии

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы Анатолий Макаренко на своей странице в соцсети.

Читайте такжеГуманитарный конвой из Германии сопровождают польские полицейские

"Сегодня в международном пункте пропуска "Дорохуск–Ягодын" украинские таможенники и пограничники совместно с польскими коллегами (на польской стороне) провели все необходимые процедуры по оформлению гуманитарного конвоя из Германии", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в Украину из Германии прибыло 112 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.