Украинская таможня оформила гуманитарную помощь из Германии
12:00, 07 октября 2014Общество
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Украинская таможня оформила гуманитарный конвой из Германии.
Гуманитарная помощь из Германии прошла таможню / фото adelante.biz.ua
Об этом сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы Анатолий Макаренко на своей странице в соцсети.
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"Сегодня в международном пункте пропуска "Дорохуск–Ягодын" украинские таможенники и пограничники совместно с польскими коллегами (на польской стороне) провели все необходимые процедуры по оформлению гуманитарного конвоя из Германии", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, 6 октября в Украину из Германии прибыло 112 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса.
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