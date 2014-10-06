В Украину прибыли более ста грузовиков гумпомощи от Германии

21:48, 06 октября 2014
Политика
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112 грузовиков с гуманитарной помощью для пострадавших на Донбассе уже пересекли украинскую границу и направляются в Киев.

В Україну прибула допомога з Німеччини / adelante.biz.ua

По сообщению пресс-службы главы государства, об этом сообщил Петр Порошенко Ангеле Меркель во время телефонного разговора.

Порошенко поблагодарил Меркель за направление в Украину гуманитарной помощи.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко и Меркель обсудили процесс мирного урегулирования на Донбассе. Собеседники констатировали, что отсутствие устойчивого прогресса с выполнением Минских договоренностей, а также продолжение обстрелов со стороны боевиков ставят под угрозу план мирного урегулирования.

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