В Украину прибыли более ста грузовиков гумпомощи от Германии

По сообщению пресс-службы главы государства, об этом сообщил Петр Порошенко Ангеле Меркель во время телефонного разговора.

Порошенко поблагодарил Меркель за направление в Украину гуманитарной помощи.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко и Меркель обсудили процесс мирного урегулирования на Донбассе. Собеседники констатировали, что отсутствие устойчивого прогресса с выполнением Минских договоренностей, а также продолжение обстрелов со стороны боевиков ставят под угрозу план мирного урегулирования.