Германия отправила в Украину гуманитарной помощи на 12 млн долл. - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, речь идет о мобильных домиках, полевых кухнях, радиаторах, электрогенераторах, баках для топлива и воды, зимней одежде, одеялах, спальниках и гигиенических наборах.

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”На польско-украинской границе этот груз появится 7 октября”, - подытожил Полевой.