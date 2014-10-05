Германия отправила в Украину гуманитарной помощи на 12 млн долл. - СНБО
23:57, 05 октября 2014Политика
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Министерство экономического сотрудничества и развития Германии отправило в Украину груз с гуманитарной помощью на общую сумму около 12 млн долл. для восточных регионов страны.
Германия отправила в Украину гуманитарной помощи на 12 млн долл / adelante.biz.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой сегодня на брифинге в Киеве.
По его словам, речь идет о мобильных домиках, полевых кухнях, радиаторах, электрогенераторах, баках для топлива и воды, зимней одежде, одеялах, спальниках и гигиенических наборах.
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”На польско-украинской границе этот груз появится 7 октября”, - подытожил Полевой.
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