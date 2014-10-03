Россия перебросила под Донецкий аэропорт беспилотники и тяжелую бронетехнику

Донецкий аэропорт контролируется силами антитеррористической операции, оборона объекта усилена, проведена частичная ротация личного состава и техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко.

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«Продолжаются непрерывные бои за Донецкий аэропорт. Вчера украинские военные дважды отбивали атаки бандитов и российских наемников, которые двигались под прикрытием танков и зенитных установок. Нашей разведкой зафиксировано прибытие в этот район крупных сил бронетехники, тяжелой артиллерии и личного состава. Для воздушной разведки и управления огнем россияне перебросили под аэропорт целое подразделение беспилотных летательных аппаратов, управляемых российскими специалистами. Сейчас Донецкий аэропорт контролируется силами АТО. Позиции для обороны этого объекта усилены, проведена частичная ротацию личного состава украинских военных и техники. Наши военные полностью готовы отразить очередной штурм террористов», - подчеркнул Лысенко.

Он также отметил, что на участках границы, которые контролируются украинскими военными, вооруженных столкновений и нарушений воздушного пространства не зафиксировано.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные боевики «Донецкой народной республики» с требованием вывести украинских военных с территории аэропорта.

27 мая украинские силовики взяли под контроль аэропорт в Донецке. С того дня боевики не прекращают обстрелы аэропорта.