В боях возле донецкого аэропорта ранены 18 украинских военных
12:41, 29 сентября 2014Политика
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По меньшей мере 2 военнослужащих убиты и 18 ранены в ходе боев в донецком аэропорту.
Возле аэропорта Донецка погибли бойцы 93-й бригады / фото Вячеслав Гуменный, Facebook
Об этом говорится в сюжете ТСН. В частности сообщается, что среди погибших - военнослужащие 93-й аэромобильной бригады и бойцы Правого сектора. Все они в настоящее время эвакуированы с поля боя.
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Напомним, что ранее советник президента Юрий Бирюков сообщил о 7 погибших и 9 раненный украинских военных, которые этой ночью пытались прорваться к аэропорту на помощь своим товарищам.
Тем временем в штабе АТО сообщили, что все атаки на аэропорт украинские военные отбили.
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