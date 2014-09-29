В боях возле донецкого аэропорта ранены 18 украинских военных

Об этом говорится в сюжете ТСН. В частности сообщается, что среди погибших - военнослужащие 93-й аэромобильной бригады и бойцы Правого сектора. Все они в настоящее время эвакуированы с поля боя.

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Напомним, что ранее советник президента Юрий Бирюков сообщил о 7 погибших и 9 раненный украинских военных, которые этой ночью пытались прорваться к аэропорту на помощь своим товарищам.

Тем временем в штабе АТО сообщили, что все атаки на аэропорт украинские военные отбили.