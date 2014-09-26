В Луганской области СБУ задержала руководителя диверсионной группы

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что гражданин Украины "С", 1971 года рождения, уроженец Луганской области, был завербован ФСБ России в начале сентября этого года.

Читайте такжеВчера группа диверсантов пыталась проникнуть в Мариуполь

"Хорошо ориентируясь на местности и пользуясь знакомствами с земляками, злоумышленник «тихими тропами» приводил террористов на позиции украинских военных", - говорится в сообщении.

"Последним его заданием было провести диверсионную группу из 14 вооруженных боевиков на уже освобожденные от террористов территории для совершения нападений на украинские блокпосты, уничтожения военной техники и складов с оружием. Переодетые в гражданское - под видом местных жителей, подготовленные диверсанты осуществляли разведку расположения блокпостов и планировали захватить военнопленных - и попали в засаду вооруженных сил Украины. Руководитель группы задержан сотрудниками военной контрразведки СБУ при попытке бежать на контролируемую боевиками территорию", - отметили в СБУ.