В Мариуполе задержали диверсантов, исполняющих задание российских спецслужб

Контрразведка Службы безопасности Украины в результате спецоперации задержала диверсионную группу, которая, выполняя задание российских спецслужб, планировала теракты и диверсии в общественных местах в Мариуполе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержаны командир группы по кличке «Грек» и двое его сообщников, граждане Украины, жители Мариуполя. Главарь группы был завербован в Донецке представителями российских спецслужб для подрывной деятельности в Донецкой области.

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СБУ установила, что накануне задержания диверсанты выезжали в Новоазовск Донецкой области для инструктажа представителями спецслужбы РФ, от которых получили 3 тыс. долларов, оружие с боеприпасами и гранаты для совершения преступлений.

В ходе обыска у задержанных изъяты пистолеты с патронами, патроны калибра 5,45 мм и гранаты Ф-1, РГД-5 и РГ-42.

Продолжаются допросы, обыски и другие процессуальные действия.