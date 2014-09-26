СБУ задержала диверсанта в Краматорске

Задержанный - связной снайпера "ДНР", который был оставлен в освобожденном городе для подрывной работы, сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Задержанный гражданин Украины "С" 1975 года рождения, по прозвищу "Хантер", в составе диверсионной группы "Волчья стая" был подручным снайпера по прозвищу "Волк", который вел прицельный огонь по украинским военным и щеголял в соцсетях, что делает на прикладе своей винтовки засечки по количеству убитых им людей", - отмечается в сообщении.

По данным СБУ, "после освобождения силами АТО Краматорска "Волк" бежал вместе с остальными боевиками, а свое снаряжение оставил на хранение у сообщника - "Хантера", имея в планах тайно возвратиться в город, в котором наладилась мирная жизнь, и совершать здесь новые кровавые преступления".

При задержании связного сотрудники СБУ изъяли у него личную амуницию "Волка", приборы ночного видения, светофильтры к ночному прицелу, 5 магазинов к СВД, а также гранаты, большое количество патронов, четыре комплекта полевой формы российского образца.

Продолжаются следственные действия.