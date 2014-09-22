В родном селе главы УПЦ МП Онуфрия собирают подписи за переход в Киевский патриархат

19:34, 22 сентября 2014
Общество
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Жители села Корытное Вижницкого района Черновицкой области, где родился глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий, собирают подписи за переход общины в Киевский патриархат.

Земляки нового главы УПЦ МП хотят перейти в Киевский патриархат

Как сообщил УНИАН местный активист Георгий Колотило, прихожане хотят, чтобы богослужения велись на украинском языке, а службы заканчивались молитвами за украинских военных, которые погибают на востоке страны.

По словам Колотило, уже собрано около 500 подписей односельчан, которые требуют, чтобы приход перешел в УПЦ КП. Письмо с подписями намерены направить митрополиту Киевскому и всея Украины УПЦ МП Онуфрию.

Читайте такжеПатриарх Филарет написал в Константинополь с просьбой дать оценку лжи главы РПЦ КириллаКак сообщили УНИАН в отделе по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой облгосадминистрации, жители села Корытное действительно собирают подписи за переход религиозной общины в Киевский патриархат. Однако о вопросе перехода всего прихода в другого патриархата не говорится.

Если часть сторонников Московского патриархата не изъявит желания переходить в Киевский - в селе образуют новую религиозную общину.

Справка УНИАН. Митрополит Киевский и всея Украины Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий (Березовский) родился 5 ноября 1944 в селе Корытное Вижницкого района Черновицкой области. Митрополит Онуфрий был избран предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата 13 августа 2014 года на Соборе епископов УПЦ. Интронизация состоялась 17 августа 2014 года.

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