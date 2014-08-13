В УПЦ МП сделали выбор в пользу «русского мира»: избран митрополит Онуфрий

Митрополитом Киевским, предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата избран митрополит Онуфрий.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял Собор епископов Украинской православной церкви МП, который состоялся в Киево-Печерской лавре.

Пресс-секретарь УПЦ МП Георгий Коваленко сообщил журналистам, что митрополит Онуфрий во время голосования во втором туре набрал 48 из 74 голосов епископов.

«В первом туре он набрал 36, Антоний набрал 24, а Симеон Винницкий – 9. Именно они прошли во второй тур», - сказал Коваленко.

Также он сообщил, что интронизация новоизбранного предстоятеля УПЦ МП состоится 17 августа.

«Окончательное восхождение на престол Киевских митрополитов состоится 17 августа во время Божественной литургии, на которой ожидаем представителей всех поместных православных церквей», - сказал Коваленко.

Выбор епископата Украинской православной церкви Московского патриархата сделан в пользу «русского мира». Епископы УПЦ МП «выбрали для себя судьбу КПУ и ПР».

Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» управляющий Черниговской епархией Украинской православной церкви Киевского патриархата, глава Информационного управления Киевской патриархии Евстратий Зоря, комментируя результаты выдвижения кандидатов на должность предстоятеля УПЦ МП.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Трапезной палате храма Антония и Феодосия Печерских состоялся Собор епископов УПЦ, на котором присутствовали 82 иерарха УПЦ МП.

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Голосование проходило тайно, в два тура: в первом туре из 74-х епископов были определены три кандидатуры, а во втором туре из этих трех кандидатур был избран предстоятель УПЦ МП.

Полноправным предстоятелем Украинской православной церкви новоизбранный Киевский митрополит станет по получении благословенной грамоты от Московского патриарха Кирилла и после торжественной интронизации, которая состоится 17 августа.

Справка УНИАН. Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Орест Владимирович Березовский) родился 5 ноября 1944 года в селе Корытное Вашковецкого, в сегодня Выжницкого, района Черновицкой области в семье священника.

В 1961 году окончил среднюю школу. В течение 1962-1964 гг. учился в Черновицком техническом училище, потом работал в строительных организациях Черновцов.

В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета.

В 1969 году после третьего курса университета был зачислен на второй курс Московской духовной семинарии, которую окончил в 1972 году.

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18 марта 1971 года принял монашеский постриг. 20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха.

В 1980 году был возведен в сан игумена.

28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция «Переделкино» Московской области).

С 28 июня 1985 года - благочинный Московской Троице-Сергиевой Лавры.

На Рождество 1986 года возведен в сан архимандрита.

В 1988 году окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия.

С 1988 года - наместник Свято-Успенской Почаевской лавры, прослужил до ноября 1990 года.

9 декабря 1990 года хиротонисан в епископа Черновицкого и Буковинского.

В 1994 году возведен в сан архиепископа, в 2000 г. - в сан митрополита.

Решением Священного синода УПЦ МП от 24 февраля 2014 года был избран Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры.