110 украинских детей отправились на отдых в Грузию

По приглашению Правительства Грузии дети будут отдыхать в детском учреждении «Лагерь будущего», подведомственном министерству по делам молодежи и спорта этой страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики Украины.

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Как отмечается в сообщении, в группу включены детей из 15 областей Украины (Киевская, Запорожская, Ивано-Франковская, Житомирская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская, Донецкая, Луганская области и г. Киев).

Среди них 53 ребенка, родители которых являются участниками АТО, 51 ребенок - из семей вынужденных переселенцев из восточных областей. У 3 детей родители погибли во время акций протеста на Майдане Незалежности, в 2 детей родители погибли во время АТО. Один ребенок является сиротой.

Эта поездка стала возможной благодаря сотрудничеству Правительства Грузии, Центра Детей и Молодежи с грузинской стороны и министерства соцполитики Украины, службы по делам детей Киевской областной государственной администрации и Международного благотворительного фонда "Страна Милосердие" - с украинской стороны.

Для сопровождения украинских детей на отдых в Киев специально прилетели Государственный министр Грузии по вопросам диаспоры Гела Думбадзе и заместитель министра по делам молодежи и спорта Рати Брегадзе.

Во время брифинга, который состоялся в Международном аэропорту «Киев» перед отправлением самолета с детьми, Думбадзе отметил, что Грузия хорошо помнит ту поддержку, которую предоставляла ей Украины в сложные моменты грузинской истории, поэтому считает за честь отблагодарить нашему государству сегодня.

В свою очередь, заместитель министра социальной политики Украины Наталия Федорович поблагодарила грузинскую сторону за приглашение украинских детей, которые особенно нуждаются в отдыхе и реабилитации. «Эти дети пережили тяжелые события. Поэтому я благодарю Правительства Грузии за то важное дело, что оно делает», - отметила Федорович.

Юных отдыхающих сопровождают 15 педагогических и медицинских работников. Дети будут находиться в Грузии в течение двух недель. Хозяева подготовили для них интересную спортивную, культурную и познавательную программу, подчеркивается в сообщении.