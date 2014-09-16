За время "перемирия" погибли 16 украинских военных, 98 – ранены

Об этом в ходе брифинга заявил директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, передает РБК-Украина.

Читайте такжеСНБО: Аэропорт Донецка - плацдарм для освобождения города от боевиков"С момента объявления взаимосогласованного режима прекращения огня позиции украинских военных 296 раз были обстреляны российскими подразделениями и незаконными вооруженными формированиями. В результате обстрела 16 военнослужащих погибли, 98 получили ранения", - заявил Перебийнис.

Читайте такжеБоевики обстреливают Троицкое на ЛуганщинеКак сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе погибли 3 украинских военных, еще 2 получили ранения.