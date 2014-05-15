ЕС поддерживает право Украины на проведение АТО - Томбински
ЕС поддерживает право Украины провести антитеррористическую операцию для защиты своей территории.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам председатель Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.
"Каждая страна имеет право на защиту своей территориальной целостности и на то, чтобы обновить монополию государственных институтов для обеспечения безопасности на своей территории", - подчеркнул он.
Также Томбинский отметил, что ЕС поддерживает целостность Украины и не поддерживает ни одного конфликта.
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«ЕС поддерживает спокойствие и безопасность для граждан Украины", - сказал он.
Томбинский также выразил надежду, что внеочередные президентские выборы в Украине не будут сорваны. "У меня есть надежда, что не будет мероприятий, чтобы сорвать выборы в Украине", - сказал он.