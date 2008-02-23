На шахте в Донецке проводится экстренная эвакуация горняков

В Донецке на шахте "Октябрьский рудник" (Донецкая угольная энергетическая компания) из-за аварийной ситуации проводится экстренная эвакуация более 80 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 16:53 на шахте произошла внезапная остановка вентилятора главного проветривания.

В момент аварии в шахте находилось 88 горняков рабочей смены. Все они выводятся на поверхность.