На шахте в Донецке проводится экстренная эвакуация горняков
18:06, 23 февраля 2008Общество
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Рабочая смена - 88 человек
В Донецке на шахте "Октябрьский рудник" (Донецкая угольная энергетическая компания) из-за аварийной ситуации проводится экстренная эвакуация более 80 горняков.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 16:53 на шахте произошла внезапная остановка вентилятора главного проветривания.
В момент аварии в шахте находилось 88 горняков рабочей смены. Все они выводятся на поверхность.
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