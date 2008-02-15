Авторские права на музыку надо продлить до 95 лет

Европейская комиссия намерена продлить срок действия авторских прав на музыкальные произведения с 50 до 95 лет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил на пресс-конференции Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка и услуг Чарли МакКРИВИ.

“Я убежден, что защита авторского права в Европе является моральным правом контролировать авторами использование их произведений и зарабатывать этим на жизнь”, - сказал комиссар.

Он отметил, что не понимает, почему композиторы имеют право на защиту авторских прав на протяжении 70 лет, а актеры и исполнители – лишь на 50, хотя именно благодаря исполнителям эти произведения становятся известными в мире.

Комиссар также отметил, что для многих исполнителей тех или иных музыкальных произведений 60-х, 70-х годов авторский гонорар на сегодня едва ли не единственная пенсия, которую они могут получать.

“Я не говорю о таких артистах как Клифф РИЧАРД или Шарль АЗНАВУР. Я говорю о тысяч анонимных музыкантов, которые принимали участие в записи тех или иных произведений”, - сказал Ч.МакКРИВИ.

Комиссар также отметил, что для “сессионных” музыкантов, которые принимают участие в записи музыкальных произведений, компании звукозаписи должны создать специальный фонд, в который будет направляться до 20% всех поступлений от авторских гонораров за исполнение или ретрансляцию того или иного произведения.

Предложение комиссара также содержит введение нового принципа: “Используй, или теряй”, который предусматривает право музыкантов переиздавать свой альбом в другой компании звукозаписи, если компания, в которой он был записан, отказывается это делать.

Сегодня же комиссар также сообщил о намерении провести новые консультации об оплате авторских прав, которые продлятся до 18 апреля. К участию в этих консультациях приглашаются все заинтересованные стороны.