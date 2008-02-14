Чалый: при приватизации Украина воспользуется опытом Путина

В ситуации с «Лугансктепловозом», «Укртатнафтой» и Запорожским алюминиевым комбинатом Украина опирается на опыт России, пытаясь получить от приватизации предприятий реальные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, комментируя факт обсуждения главами двух государств Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ ситуации с этими предприятиями.

«Эти вопросы были поставлены российской стороной в контексте защиты интересов и прав российских инвесторов», - отметил А.ЧАЛЫЙ.

Он сообщил, что позиция украинской стороны была очень четкой – все вопросы будут решаться в соответствии с действующими нормами законодательства с учетом судебных решений по этим предприятиям.

«Если конкретнее, то по всем этим вопросам есть решения судов, причем по некоторым - высшей инстанции. Будет возобновлена ситуация, которая имела место до приватизационных процессов. В этом контексте российским инвесторам будут даны равные с другими претендентами права, и если будет проходить снова приватизация, то они смогут принять в ней участие», - отметил А.ЧАЛЫЙ.

Он подчеркнул, что законные интересы Украины будут учтены и за объекты будут заплачена реальная цена. «Такая же позиция была всегда у Президента РФ В.ПУТИНА, и он в последнее время показал, как Россия смогла взять реальную цену за реальную собственность, в том числе и пересматривая некоторые инвестиционные проекты. Мы действуем, используя опыт Российской Федерации», - отметил А.ЧАЛЫЙ.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО настаивает на принятии законопроекта, позволяющего, в частности, отменять в одностороннем порядке сделки по приватизации без возвращения вложенных средств (в случае невыполнения обязательств). Собственники в этом случае могут только оспорить решение правительства в суде. Представители Секретариата Президента Украины назвали это «беспределом».

Правительство Ю.ТИМОШЕНКО заявило о намерении начать пересмотр приватизации таких активов, как Никопольский завод ферросплавов и ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз».

В марте 2007 года ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) приобрела 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз”, заплатив за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.