Ющенко удивлен альянсом БЮТ с Регионами и коммунистами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не подпишет закон о внесении изменений в Закон Украины «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства», который был принят в первом чтении 12 февраля.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу “Интер”.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его удивляет альянс, который образовался между Партией регионов, БЮТ и коммунистами: “Коммунисты – это такое дело. (Альянс) между этими двумя силами, которые предлагают сегодня сохранить коррупционную модель”.

“Поэтому, чтобы мы не тратили время, дорогое парламентское время, я сейчас могу заявить, что данный закон я никогда не подпишу”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада Украины утвердила в первом чтении законопроект о внесении изменений в Закон «О закупках товаров, работ и услуг за государственные средства», внесенный народными депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) и Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ (БЮТ). “За” проголосовали 282 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, “за” проголосовали 120 депутатов из фракции Партии регионов, 135 – БЮТ и 27 – КПУ. Не голосовали в полном составе фракции «Наша Украина – Народная самооборона» и Блоку Литвина.

13 февраля глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА заявил, что Президент Украины не подпишет закон о государственных закупках, который сохраняет и развивает возможности для коррупционных сделок.

В.БАЛОГА напомнил, что глава государства предлагал существенно изменить функции Тендерной палаты, упразднить специальную межведомственную комиссию и внедрить механизм общественного контроля, что в совокупности давало бы возможность проводить госзакупки по прозрачным правилам. «Без сомнения, в этой сфере следует окончательно навести порядок, нужны решительные и немедленные изменения. Однако вчерашнее результативное голосование фракций БЮТ, Партии регионов и коммунистов за законопроект, который сохраняет и развивает возможности для новых коррупционных сделок, лишь делает еще более густой «тень» в тендерах. Нужно четко осознавать: одобренный в первом чтении проект закона не только не решает проблем, а наоборот – углубляет их », - заметил В.БАЛОГА.