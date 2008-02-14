Рудьковского держат с убийцами Гонгадзе

Служба безопасности Украины опровергает заявление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ о содержании бывшего министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО в следственном изоляторе службы, который существует незаконно.

Об этом говорится в сообщении пресс-центру СБУ, переданном УНИАН.

Следственные изоляторы Службы безопасности Украины как место содержания лиц, взятых под стражу, ликвидированы Указом Президента Украины в марте 2003 года в связи с внесением Верховной Радой Украины изменений в ст. 25 Закона Украины "О Службе безопасности Украины". Лица, которые в них содержались, в установленном порядке переведены в учреждения предварительного заключения Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний.

В соответствии с требованиями законов Украины "О Службе безопасности Украины", "О контрразведывательной деятельности", “О предварительном заключении”, “Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью”, Уголовно-процессуального кодекса Украины, Служба безопасности Украины имеет право иметь специально определенные места для временного содержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

В настоящее время такое специально определенное место для временного содержания функционирует только в Киеве как структурное подразделение Отдела обеспечения досудебного следствия СБУ, что предусмотрено Указом Президента Украины от 27 декабря 2005 года "Вопросы Службы безопасности Украины".

Аналогичные места для временного содержания лиц существуют также в других правоохранительных органах, в частности, Министерстве внутренних дел Украины, Государственной пограничной службе Украины.

На текущий момент в указанном специально отведенном месте временного содержания, по соответствующим процессуальным решениям Генеральной прокуратуры Украины и Апелляционного суда г. Киева, содержатся только два человека, а именно: обвиняемые по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Согласно действующему законодательству, надзор за деятельностью места для временного содержания Отдела досудебного следствия СБУ осуществляется Генпрокуратурой.

СБУ отмечает, что в октябре 2005 года место для временного содержания Отдела досудебного следствия СБУ посещали представители Европейской комиссии по предотвращению пыток (ЕКПП), которые ознакомились с нормативно-правовыми принципами его функционирования и не высказали никаких замечаний.

Неоднократно место временного содержания посещали представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, которые знакомились с условиями содержания обвиняемых.

10 февраля 2008 года учреждение посетила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЕВА, которая имела была возможность встретиться и общаться с лицами, которые на тот момент находились в месте для временного содержания по решению органов прокуратуры и суда. Во время встречи никаких замечаний относительно статуса данного учреждения и условий содержания обвиняемых Н.КАРПАЧЕВА не высказала, отмечается в сообщении СБУ.

Таким образом, отмечает СБУ, утверждения, изложенные в заявлении Н.КАРПАЧЕВОЙ, не отвечают действительности.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Н.КАРПАЧЕВА сегодня заявила о нарушениях во время задержания Николая РУДЬКОВСКОГО и неправомерности содержания его в следственном изоляторе СБУ.

Н.КАРПАЧЕВА сообщила, что 10 февраля посетила на территории ликвидированного, как она утверждает, еще в 2003 году следственного изолятора СБУ задержанного Н.РУДЬКОВСКОГО.

По словам Н.КАРПАЧЕВОЙ, руководство СБУ объяснило, что сюда Н.РУДЬКОВСКИЙ был доставлен по доверенности следователя прокуратуры и он содержится на основании Закона Украины «О контрразведывательной деятельности» 2002 года.

Уполномоченный считает, что в соответствии с пунктом 7 статьи 7 данного Закона задерживать и держать в специально отведенных для этого местах можно только лиц, подозреваемых в подготовке или проведении разведывательно-подрывной, террористической деятельности и совершении других преступлений, расследование которых отнесено к компетенции органов СБУ. Однако, отмечает Н.КАРПАЧЕВА, Н.РУДЬКОВСКИЙ, во-первых, находится в статусе не подозреваемого, а обвиняемого, а во-вторых, следствие по этому делу ведет не СБУ, а прокуратура города Киева.