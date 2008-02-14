Завтра в Украине - мокрый снег и метели

Завтра в Украине облачно с прояснениями. Временами небольшой снег и мокрый снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Снижение температуры ночью до 5-10° мороза, на северном востоке до 13°, днем до 2-7° мороза; в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 6-11° мороза (в Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла); на Южном побережье Крыма на протяжении суток около 0°.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 16-17 февраля облачно с прояснениями. 16 февраля небольшой снег (в Карпатах ночью умеренный), метели, 17 февраля без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, северный, 7-12 м/с, 16 февраля в Украине, 17 февраля в Крыму порывы 15-20 м/с. Дальнейшее понижение температуры ночью до 11-16° мороза (16 февраля в южной части до 7-12°), днем до 4-9° мороза; в Карпатах, а 17 февраля и в восточных областях ночью 13-18°, днем 6-11° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 16 февраля 7-9° мороза, 17 февраля 10-12° мороза, днем 0-5° мороза.

18-19 февраля в нашей стране небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами порывы ветра 15-20 м/с, метели; лишь в восточных областях, а 18 февраля и в южной части преимущественно без осадков. 18 февраля сохранится холодная погода, 19 февраля в Украине, кроме восточной части и Приазовье, повышение температуры ночью до 2-8° мороза (в западных областях до 0-5° мороза), днем до 4° мороза - 2° тепла, на крайнем западе и юге местами до 5° тепла.

19-21 февраля в Украине также небольшой снег, температура существенно не изменится. 22-23 февраля начиная с западных и южных областей, ослабление морозов до оттепели, преимущественно без осадков.

Завтра в Киеве и Киевской области облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Понижение температуры ночью до 5-10° мороза, днем до 2-7° мороза.

16-17 февраля в столичном регионе облачно с прояснениями. 16 февраля небольшой снег, метели, 17 февраля без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, 16 февраля порывы 15-20 м/с. Дальнейшее понижение температуры ночью до 11-16° мороза, днем до 4-9° мороза. 18-19 февраля небольшой и умеренный снег, только ночью 18 февраля без существенных осадков. Температура 18 февраля ночью 8-14° мороза, днем 2-7° мороза, 19 февраля ночью 2-8° мороза, днем от 4° мороза до 2° тепла.

15 февраля в Киеве облачно с прояснениями. Временами небольшой снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Понижение температуры ночью до 5-7° мороза, днем до 3-5° мороза.

16-17 февраля в столице также облачно с прояснениями. 16 февраля небольшой снег, метели, 17 февраля без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, 16 февраля порывы 15-20 м/с. Дальнейшее понижение температуры ночью до 12-14° мороза, днем до 5-7° морозу. 18-19 февраля небольшой снег и умеренный снег, только ночью 18 февраля без существенных осадков. Температура 18 февраля ночью 8-10°, днем 3-5° мороза, 19 февраля ночью 3-6° мороза, днем около 0°.