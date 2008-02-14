Минтранс инициирует внесение изменений в госбюджет в пользу Евро-2012

Министерство транспорта и связи инициирует внесение изменений в Закон «О государственном бюджете Украины» с целью дополнительного привлечения средств, необходимых для строительства и реконструкции дорог в контексте подготовки к проведению Евро-2012.

Как сообщает пресс-служба Министерства, об этом заявил заместитель министра транспорта и связи Украины Вадим ГУРЖОС журналистам.

По его словам, на сегодня на эти проекты нужно дополнительно привлечь кредиты на 4,3 млрд. грн., в то же время в государственном бюджете на 2008 год предусмотрено привлечение всего 800 млн. грн. «Этих средств крайне недостаточно. Поэтому мы будем просить правительство включить дополнительно 3,5 млрд. грн. для того, чтобы продолжить работы и закончить те объекты, которые были начаты в 2005-2006 гг., и те, которые нужно завершить до 2012 года», - сказал он.

Среди безотлагательных задач он назвал завершение капитального ремонта дороги Киев-Ковель-Ягодин, продолжение реконструкции дорог Чоп-Львов-Киев, Киев-Одесса, Харьков-Перещепино, строительство дорог Перещепино-Новомосковск, Киев-Кипти-Бачевск, большой кольцевой дороги вокруг Киева.