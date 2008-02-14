Кабмин обнародовал условия конкурса по продаже Одесского припортового завода

На сайте Кабинета министров Украины обнародованы утвержденные распоряжением КМУ от 11 февраля 2008 г. № 261-р условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Согласно документу, компании, которые зарегистрированы в оффшорной зоне, к участию в конкурсе не допускаются.

В частности, одним из квалификационных требований к участникам конкурса является осуществление на протяжении не менее трех последних лет прибыльной экономической деятельности.

Начальная цена пакета акций общества составляет 3 млрд. грн.

Покупатель обязан обеспечить: сохранение видов экономической деятельности, сохранение номенклатуры и объема производства аммиака и карбамида в соответствии с проектной мощностью общества, перегрузки химической продукции, прибыльной стабильной работы общества, получение дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) общества на протяжении пяти лет от даты перехода права собственности на пакет акций не менее следующих объемов: первый год - 2 340 млн. гривень, второй год - 2 510 млн.грн., третий год - 2 680 млн.грн., четвертый год - 2 850 млн.грн., пятый год - 3 020 млн. гривень.

Как сообщал УНИАН, 30 января Кабинет министров утвердил условия приватизации Одесского припортового завода. Стартовая цена 99,52% акций предприятия составила 3 млрд. грн. Оставшаяся часть акций (0,48%) уже продана на льготных условиях сотрудникам предприятия.

Завод будет продан вместе с цехом перегрузки аммиака на конкурсе с элементами аукциона. При этом аммиакопровод, который находится на балансе предприятия, но не входит в его уставный фонд, останется в государственной собственности.

Как сообщила на заседании Кабмина премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, в социальной части условий приватизации ОПЗ устанавливаются очень жесткие рамки. Так, инвестор должен будет гарантировать коллективу зарплату на уровне европейских стран и четкое соответствие условий труда законодательству. Также жестко прописаны инвестиционные условия и условия свободного доступа потребителей к продукции комплекса. «Мы очень четко выписали процедуру расторжения договора приватизации, в случае если стороны не выполняют своих обязательств», — подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

Уставный фонд предприятия - 798 млн. 544 тыс. грн.