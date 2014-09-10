Команда Саакашвили будет помогать реформировать Львовщину - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, об этом сегодня шла речь во время дискуссии “Возможны ли реформы в отдельно взятом регионе”, которая состоялась во Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, во время встречи с делегацией грузинских реформаторов в.и.о. председателя Львовской ОГА Юрий Турянский вручил Левану Варшаломидзе (премьер-министр Аджарии в 2004-2012 годах) удостоверение советника председателя Львовской ОГА и заявил о намерении заключить Меморандум о сотрудничестве с Фондом инновации и развития (Грузия).

“Тема нашей дискуссии символична: возможны ли реформы в отдельно взятом регионе? Убежден, что возможны и крайне необходимы. Сегодня Львовская область, как никогда открыта к изменениям. И мы стремимся обсудить с нашими грузинскими коллегами интересные идеи, которые можно воплотить в нашем регионе”, - отметил Турянский.

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В.и.о. председатели ОГА отметил, что масштабные реформы, проведенные командой Саакашвили, коснулись всех сфер жизни грузин.

“Львовская область тоже нуждается в таких реформах. Сегодня мы хотим в области создать такую команду, которая бы стремилась действенно работать над реформированием всех сфер нашей жизни. Реформа – это такая вещь, которая не делается на протяжении месяца или года, реформы нужно проводить постоянно, это должен быть непрерывный процесс, за который мы беремся. Агрессия России и военные действия на востоке Украине значительно осложняют проведение реформ в Украине. Но эти обстоятельства не остановят на пути к изменению собственной страны», – сказал Турянский.

Как отметил Варшаломидзе: “У нас есть общий враг, который лишь будет радоваться от того, если не будет стабильной, процветающей, развивающейся Украины. Чтобы стать сильной и процветающей, единственный шанс для Украины – это реформы. Поэтому нам нужно начать сегодня. Майдан был голосом народа, который хотел перемен. Реальные перемены нужно начинать сегодня, не ожидая, когда это все закончится. Назад дороги нет».

Сегодня также состоится совещание руководителя области и делегации из Грузии с директорами департаментов Львовской ОГА, на котором будут наработаны первые шаги по внедрению реформ, - отмечается в сообщении.