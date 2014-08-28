Саакашвили призвал мир называть вещи своими именами: Россия вторглась в Украину

Об этом он написал ночью 28 августа на своей странице в Facebook.

"Сейчас я делюсь опытом с украинскими братьями и сестрами в Киеве по поводу того, что грузины знают очень хорошо: сотни российских танков, бронетранспортеров и систем "Град" пересекают международную границу и атакуют деревни и города. И мир не может решиться, как же это назвать", - цитирует Саакашвили ТСН.

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По словам Саакашвили, то, что делают русские, нельзя назвать сепаратистским конфликтом, террористической атакой или "русской контратакой" (ведь Украина не атаковала территорию России). Он называет это вторжением и войной и предлагает мировому сообществу называть вещи своими именами.

"Почему бы международному сообществу не называть вещи своими именами? Я думаю, что сейчас в нашем регионе происходят гораздо более важные вещи, чем поливание чьей-то головы водой со льдом. Судьба Украины, Грузии и всех соседей России под угрозой в Донецке, Луганске и Мариуполе. Слава Украине!", - написал Михаил Саакашвили.