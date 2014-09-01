На Донбассе 1 сентября не открылось более 900 школ

13:54, 01 сентября 2014
Общество
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Из-за боевых действий в Донецкой и Луганской областях 1 сентября не открылось более 900 школ.

REUTERS

Об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Из-за целенаправленных антиукраинских действий россиян и их наемников, 1 сентября не смогли принять учеников более 900 школ на Донбассе. Это означает, что около 10 тыс. украинских учеников не смогут сегодня начать учебный год. Одновременно учебный год начался у детей в освобожденных городах", - сказал Андрей Лысенко.

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