В Донецкой области 1 сентября учебный год начнется только в 50% школ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, 1 сентября в Донецкой области будет праздновать свыше 170 тысяч учеников. В первые классы планируется зачислить свыше 18 тысяч учеников, а для школьников, которые остались в зоне боевых действий, будет организована дистанционная учеба.

Кроме того, как отметил Лысенко, с 1 сентября для учеников и учителей сельских школ, которые начнут работу, будет организован бесплатный подвоз и питание.Читайте такжеМарина Порошенко подарила школе в Славянске Герб Украины

«Многие дети из числа вынужденных переселенцев, которые покинули зону антитеррористической операции, пойдут в школы в других населенных пунктах в разных регионах страны. Только в столичных школах за парты сядут свыше 3,5 тысячи детей вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий и районов проведения антитеррористической операции», - сказал спикер СНБО.

Как сообщал УНИАН, по данным Минобразования, на Донбассе почти 900 школ не начнут учебный год 1 сентября.

Также в Луганской и Донецкой областях не начнут учебный год свыше 100 высших учебных заведений.Читайте такжеВ Донецкой области к началу учебного года подготовлены 83% школ и 73% садов

Согласно информации Минобразования, в общей сложности в почти 16,6 тыс. школ в этом году пойдут 3,5 млн. учеников, в числе которых 438 тысяч первоклассников.