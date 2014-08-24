В Одессе проходит военно-морской парад

Парад демонстрирует возможности боевых кораблей и катеров Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины во время проведения мероприятий боевой подготовки.

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Перед началом парада к его участникам с приветственным словом обратился президент Украины - верховный главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко.

К мероприятиям привлечены 22 корабля, катера и суда ВМС и Одесского отряда морской охраны, в частности фрегат «Гетман Сагайдачный», средний десантный корабль «Кировоград», ракетный катер «Прилуки», рейдовый тральщик «Геническ», артиллерийский катер «Скадовск», санитарный катер «Сокаль», корабли морской охраны «Григорий Куропятников», «Павел Державин», катер морской охраны «Одесса» и другие.

Также в параде в честь Дня независимости Украины примут участие суда Одесского морского торгового порта, представители аэроклуба «Одесса» и Одесского яхт-клуба.