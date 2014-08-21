Вышиванки и соломенные шляпы: в Полтавской области проходит Сорочинская ярмарка (фоторепортаж)
Ярмарка проходит под лозунгом «Украина единая!».
С 19 по 24 августа в Больших Сорочинцах Миргородского района Полтавской области проходит Национальная Сорочинская ярмарка.
По словам руководителя проекта «Сорочинская ярмарка» Светланы Свищевой, ярмарка будет проходить под лозунгом «Украина единая!». Всего на участие в ней поступило около 900 заявок от предприятий, частных предпринимателей, народных мастеров, заведений общественного питания и детских развлечений.
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К участию в Фестивале народного творчества на ярмарке подали заявки более 70 коллективов и отдельных исполнителей практически из всех областей Украины.
Также, во время ярмарки, общественные организации будут собирать средства для помощи раненым или семьям погибших во время АТО.