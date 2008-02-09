КУН собирает подписи за присвоение Бандере звания Героя Украины

В Тернопольской области Конгресс украинских националистов начал сбор подписей за присвоение проводнику ОУН Степану Бандере звания героя Украины.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель городской ячейки КУН Богдан ДРЫГУШ, сейчас члены организации собирают подписи только по воскресеньям.

“Мы ставим палатку возле кафедрального собора: после богослужения люди подходят, подписываются. Уже собрали тысячу подписей”, - сказал Б.ДРЫГУШ и прибавил, что подписные листы получили и все руководители районных ячеек КУН, поэтому уже начали сбор подписей в районах.

“Сейчас планируем вовлечь больше молодежи в этот процесс. Тогда подписи будем собирать не раз на неделю, а через день и по целому городу”, – поделился планами Б.ДРЫГУШ.

По его словам, “куновцы” планируют собрать на Тернопольщине как минимум 15 тыс. подписей. После этого через руководство своей организации передадут их в Секретариат Президента Украины.

“Имея столько подписей Виктор ЮЩЕНКО (Президент Украины – УНИАН) будет иметь основания подписать указ о присвоении Бандере звания героя”, – объясняет цель акции председатель тернопольского КУНа.

Он сообщил, что ныне подписи собирают лишь в Тернопольской области, однако вскоре аналогичные акции будут проводить и другие областные ячейки КУН. Ориентировочно подписи будут собирать до июня.

“Мы хотим успеть, чтобы звание героя Степану Бандере присвоили еще в этом году, ведь 1 января 2009 года исполняется 100 лет со дня его рождения. Уже дали звание героя проводнику УПА Роману Шухевичу - это хорошо, но Бандера так же заслуживает на это звание. В сознании жителей нашего края он является даже более значимой фигурой”, – отметил Б.ДРЫГУШ.

По его мнению, присвоение С.Бандере звания Героя станет признанием всего бандеровского движения, которое являлось движением сопротивления большевизму и благодаря этому уменьшится негативное отношение к бандеровцам у жителей Восточной Украины.