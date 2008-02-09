Глава ”Нафтогаза” предлагает продать его НАК с открытых торгов

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА предлагает переподчинить эту компанию Совету национальной безопасности и обороны Украины или продать ее на открытых торгах.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику “Зеркало недели”.

По мнению О.ДУБИНЫ, любая из этих мер позволит избежать лишней политизации работы «Нафтогаза Украины», которая, по его словам, и стала причиной глубокого кризиса в компании. «Плачевность ситуации в том, что мы («Нафтогаз») слишком зависимы от тех или других политических движений», - заявил он.

«Если НАК - стратегическое предприятие в Украине (это все понимают), то давайте его переподчиним СНБОУ. Это один из вариантов», - предложил О.ДУБИНА.

Еще одним способом избежать политической зависимости председатель правления считает продажу компании: «Давайте ее откроем и продадим: 1% - Укрсиббанку, 1% - Ощадбанку, сделаем «Нафтогаз» открытым, уберем политизацию и будем спокойно работать».

По мнению О.ДУБИНЫ, в периоды, когда работа компании излишне не политизировалась, ее финансовое состояние было значительно более благополучным. «Помню НАК конца 2002 года. Хоть бы что там говорили и писали, компания получала прибыль, владела достаточным запасом газа в собственных газохранилищах, имела прямые отношения с Россией и Туркменистаном», - отметил он.

Сейчас, по мнению председателя правления, НАК «Нафтогаз Украины» стала очень зависимой от посредников. «Газпрому» еще нужно сказать спасибо за то, что они с нами разговаривают, - в принципе, у нас нет с ними никаких отношений. Чтобы решить свои проблемы, мы должны ехать в Швейцарию и общаться с «РосУкрЭнерго», - констатировал О.ДУБИНА.