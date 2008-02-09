Подпольный алкогольный синдикат действовал в нескольких областях

Совместными усилиями налоговых милиционеров Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областей удалось обнаружить и прекратить производство и сбыт поддельной алкогольной продукции на территории нескольких областей.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей ГНА в Винницкой области, для выявления подпольного синдиката были задействованы целый ряд следственно-оперативных мероприятий, в ходе которых были задержаны реализатор фальшивых акцизных марок и производитель фальсификата. Обыски подозрительных соучастников осуществляли одновременно во всех регионах. В результате изъято более 102 тыс. шт. акцизных марок на алкогольные напитки установленного образца Украины с признаками подделки.

После обнаружили производителя фальшивых металлических пробок для бутылок. “Специальное оборудование для их изготовления и нанесения краски на пробку, клише известных торговых марок, трафареты, средства радиосвязи и почти 8 тыс. грн., найденные во время обыска, засвидетельствовали – действует подпольный цех”, отметили в налоговой. Более 1100 штук пробок – подтвердили это. В другом месте сохранялся спирт, готовый к сбыту. Все во время операции изъято почти 80 тыс. литров спирта, 500 литров жидкости, похожей на него, 7 кг химических соединений для очистки водно-спиртовой смеси, 195 бутылок готовой к реализации фальсифицированной продукции.

Два организатора преступной сети реализации фальшивых акцизных марок и пробок известных брендов арестованы.