ЧП на еще одной шахте Донбасса

Сегодня в 1.30 в Макеевке Донецкой области на шахте "Щегловская-Глубокая" ОАО "Шахтоуправление Донбасс" на горизонте 915 м было обнаружено задымление.

В шахте работало 149 горняков, из них 12 горняков - на аварийном участке сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В 2.25 все горняки самостоятельно поднялись на поверхность. Жертв и пострадавших нет. Работа шахты временно приостановлена.

В 5.10 было обнаружено тление транспортерной ленты. Причина устанавливается.

По состоянию на 7.00 ликвидация тления транспортерной ленты продолжается, к работам привлечены три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.