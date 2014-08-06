В Донецке вооруженные неизвестные из гаража театра похитили микроавтобус и тягач – милиция

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, неизвестные в камуфляже, часть которых была вооружена автоматами, похитили из гаража национального академического музыкально-драматического театра пассажирский микроавтобус ГАЗ-33021 и тягач.Читайте такжеУ Донецьку за добу озброєні люди викрали 7 автомобілів – міліція

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.