Милиция задержала творческую группу ”Нового канала”

На "Новом канале" заявляют о грубом задержании милицией журналистов телеканала.

Как говорится в переданном УНИАН сообщении "Нового канала", этой ночью несколько сотрудников телеканала забрали прямо из дома в райотдел милиции Шевченковского района столицы (Герцена, 9).

В частности, были задержаны журналисты, администраторы, оператор, водитель (его личное авто арестовано), а также редактор телеканала Олег ВЕЛИЧКО и шеф-редактор Владимир ПАВЛЮК.

По словам задержанных журналистов, "люди в гражданском представлялись милиционерами и в грубой форме стучали этой ночью в дверь по несколько часов, выламывая их, требуя поехать с ними на допрос". Никаких письменных поручений от руководства на объяснение своих действий эти граждане не демонстрировали, утверждают журналисты.

Сотрудники канала подозревают, что "причина такого поведения сотрудников милиции Шевченковского района - в указании руководства «сверху», которое не довольно материалом, где, в частности, речь шла о работе (а скорее всего бездеятельности) милиции, который вышел в выпуске новостей «Репортера» вчера, 6 февраля".

Как говорится в сообщении "Нового канала", этим материалом вчера уже интересовались сотрудники МВД, которые до и после основного выпуска новостей находились в помещении телеканала. В сюжете речь шла о неудовлетворительной охране банков. По словам сотрудников телеканала, "на примере одного из отделений «Ощадбанка» в рамках журналистского расследования было выяснено и показано, что залы определенных банков даже не охраняются, камер наблюдения нет, поэтому любой совершить там хулиганство или другие действия с более серьезными последствиями".

Сейчас журналисты требуют вмешательства в ситуацию законодателей, общественности, а также соответствующего реагирования со стороны властных структур.

По данным "Телекритики", 6 февраля съемочная группа "Нового канала" организовала инсценированное ограбление в отделении одного из банков в Киеве. Целью журналистского эксперимента было проверить готовность банков к настоящему ограблению и действия правоохранителей при получении подобных экстренных сообщений. Участники эксперимента надели маски и без оружия вошли в отделение «Ощадбанка» на улице Вавиловых (Сырец). Их действия фиксировала камера. В 19.00 в программе «Репортер» вышел соответствующий сюжет.

Как передает "Лига" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, первым на место "происшествия" прибыл начальник Шевченковского районного управления МВД Украины в Киеве Петр МИРОШНИЧЕНКО, который лично возглавил действия оперативной группы. Несколько позже сотрудники милиции выяснили, что это была спланированная акция.

Сотрудники отделения банка не догадывались о подобном "розыгрыше" и восприняли ситуацию как реальное ограбление, поскольку "грабители" ворвались в черных масках и с пистолетами (пластиковыми). Некоторым из сотрудников банка потребовалась медицинская помощь.

Представители правоохранительных органов отметили, что организаторы импровизированного ограбления могут быть привлечены к ответственности.