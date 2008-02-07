Киевлян побалуют французским кино

С 7 по 10 февраля в Киеве пройдет фестиваль «Вечера Французского кино».

Как сообщает «Радио «Киев» со ссылкой на пресс-атташе Французского культурного центра Викторию ПЬЯВКУ, в рамках этого фестиваля в кинотеатре «Україна» в течение 3-х дней покажут 4 разножанровых фильма, 2 из которых - допремьерные.

Согласно информации В.ПЬЯВКИ, зрителям покажут триллер road-movie под названием «Наследство»; мультфильм, который пока является номинантом на «Оскара» и который получил премию жюри Каннского фестиваля – «Персиполис». Для любителей комедии в чисто французском духе, будет продемонстрирован фильм «Гость». Завершится фестиваль психологической динамичной драмой «На ринге», который рассказывает о двух девочках, занимающихся боксом.