Ющенко за госзаказ в сфере лечения онкобольных в частных больницах

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за целесообразность введения государственного заказа в сфере лечения онкобольных в частных больницах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на открытии больницы современной онкологической помощи «Лисод» в Киевской области.

Президент высоко оценил работу этой больницы, которая способна обеспечить полный замкнутый цикл профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием всего спектра новейших мировых медицинских технологий.

В.ЮЩЕНКО высказался за то, чтобы Министерство здравоохранения и руководство этой больницы подготовили предложения относительно того, что можно сделать в текущем году для обеспечения диагностики всего населения Украины, а также относительно того, как государство может финансировать лечение социально незащищенных слоев населения в подобных клиниках, и особенно это касается детской онкологии.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня в Украине более 800 тысяч больных раком, и эта цифра значительно больше, если учитывать тех, кто не знает о своем заболевании. «Это вызов для общества», - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что в Украине принята Национальная программа борьбы с раком, отдельно разработана программа относительно детской онкологии. Украина также присоединилась к Парижской хартии борьбы против рака. По его словам, это позволило за полтора года снизить заболеваемость раком на 100 тысяч человек.

По мнению В.ЮЩЕНКО, это хорошая тенденция, но необходимо продолжать работу в этом направлении. Тем более, по его словам, в Украине есть все возможности для этого.