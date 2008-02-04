Бойко считает, что Нафтогаз ведут от плохого к худшему

18:25, 04 февраля 2008
Общество
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Нардеп раскритиковал параметры бюджета

Народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам ТЭК Юрий БОЙКО заявляет, что увеличение налоговой нагрузки на НАК "Нафтогаз Украины", заложенной в бюджете-2008, приведет к ухудшению финансового состояния компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.БОЙКО сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, налоговая нагрузка на компанию в 2008 году увеличена на 2 млрд. грн., в т.ч. 1 млрд. грн. приходится на увеличение рентной платы за транзит российского газа через территорию Украины.

Также Ю.БОЙКО отметил, что в бюджете-2008 не предусмотрены средства и механизмы компенсации стоимости газа, реализуемого предприятиям теплокоммунэнерго на сумму около 2 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 ноября 2007 года в цене природного газа (средняя цена газа в Украине – 447,72 грн. за тыс. куб. м), потребляемого украинцами, налоги и сборы составляют 38,17%, а прибыль газодобывающих компаний - лишь 3,1%.

По данным НАК “Нафтогаз Украины”, искусственное занижение на протяжении последних 5 лет цены на природный газ для населения предопределяет серьезные финансовые проблемы украинских газодобывающих предприятий и снижает собственную добычу природного газа в Украине. Отсутствие свободных средств на развитие газовой отрасли приводит к недофинансированию приоритетных производственных программ. Из-за невозможности завершить бурение и ввести в эксплуатацию перспективные скважины и месторождения Украина теряет около 4 млрд. куб. м собственного природного газа ежегодно.

Напомним, что в 2007 году предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины" (включая СП ЗАО "УкрГаз-Энерго"), увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 12,3%, или на 2,3 млрд. грн., по сравнению с 2006 годом - до 21,0 млрд. грн.

 

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