За сутки из-за боевых действий в Луганске погиб 1 мирный житель, 6 ранены, 3 семьи эвакуированы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, вчера в 20:00 в антикризисный центр поступила информация, что по адресу пер. Днепропетровский, 3 во дворе лежит женщина без сознания.

Работники «скорой помощи» констатировали, что 45-летняя женщина скончалась от полученного ранения осколком в голову при взрыве в соседнем доме.Читайте такжеПорошенко хочет переговоров с "настоящими хозяевами Донбасса"

Всего за минувшие сутки зафиксировано 6 вызовов «скорой помощи» по фактам получения мирными жителями огнестрельных ранений и травмам в результате боевых действий. Также сообщается, что после обеда от обстрела пострадал жилой дом ул. Суходольская, 6. Снаряд попал в угловые квартиры 8-9 этажей дома. Жертв нет, 3 семьи были эвакуированы. Также стрельба привела к повреждениям в районах кв. Пролетариата Донбасса, где боеприпасом было разрушено чердачное помещение 9-этажного жилого дома, жертв нет. Также жители Каменнобродского района сообщили в пожарную часть, что по ул. Охотничья, 15 снаряд попал в сарай, сорвал крышу, ушел под землю, не взорвался. Всего за минувшие сутки обнаружено 13 неразорвавшихся боеприпасов.Читайте такжеНа Луганщине неизвестные, называющие себя Нацгвардией, готовят провокацию - СМИ

Кроме того, в результате взрыва был поврежден фасад, выбиты стекла Колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств, повреждена территория ОАО «Луганский аккумуляторный завод».

Также 8 июля на территории троллейбусного депо (ул. Днепровская, 45) взорвалось 2 снаряда, повреждены: административное здание, 3 троллейбуса, забор, оборван контактный провод, пострадавших нет.

Из-за обстрелов на ряде территорий происходило аварийное отключение электроэнергии и водоснабжения, которые частично возобновлены.