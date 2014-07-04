Террористы продолжают попытки незаконного вывоза украинских сирот в РФ - МИД

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, угрожая оружием, террористы требуют от руководителей школ-интернатов оформления в соответствии с законодательством Украины полного пакета документов, необходимых для выезда детей за границу.

Исходя из предыдущего опыта развития подобных ситуаций (незаконный вывоз украинских детей с территории Украины), существует большая вероятность новых попыток незаконного перемещения детей через украинско-российскую границу.

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В этом контексте Украина официально обратилась к российской стороне принять все возможные меры, в соответствии с международными обязательствами РФ в сфере обеспечения прав ребенка, в частности статей 11 и 35 Конвенции ООН о правах ребенка, чтобы предотвратить реализацию преступных планов представителей террористических группировок, которые действуют на востоке Украины.

МИД призывает всех граждан, кому становится известно о намерениях преступников незаконно вывезти детей с территории Украины, информировать об этом правоохранительные органы, а также обращаться на «горячую линию» МИД: +38 044 238 16 57.