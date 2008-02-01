В январе бюджет вырос на 48%

По сообщению пресс-службы Министерства финансов Украины, поступления в общий фонд Государственного бюджета в январе 2008 года выросли на 48% по сравнению с поступлениями в январе прошлого года и достигли 11 млрд. 210 млн. грн. Что составило 107% планового задания (762 млн. грн. – внеплановые поступления).

Выполнение плановых показателей по сбору налоговых поступлений обеспечено всеми регионами Украины.

Государственной таможенной службой в январе обеспечено сбор доходов на 42% больше, чем за аналогичный период 2007 года. Собрано 4 млрд. 575 млн. грн., что соответствует 103% плана.

Поступления от налога на прибыль составили 124% плана, акцизного сбора – 100%. План поступлений НДС с изготовленных в стране товаров перевыполнен на 5%, с ввезенных в Украину товаров – на 3%.

При этом полностью выполнен план возмещения НДС на сумму 2 млрд. 12 млн. грн. (106% плана). Для сравнения – в январе 2007 года было возмещено лишь 1 млрд. 439 млн. грн.