В Торезе погибли не горняки в шахте, а 4 человека в коллекторе - уточнение ГСЧС

Об этом говорится в уточненном сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, переданном УНИАН.

Предварительная причина гибели - отравление аммиачными парами, проинформировали в ГСЧС.

«В 13:15 18 июня в коллекторе сточных вод на территории бывшего завода, во время несанкционированной резки металла, погибло 4 человека. Предварительная причина гибели - отравление аммиачными парами», - говорится в сообщении.

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Окончательная причина смерти устанавливается, сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госслужбе по ЧС сообщали, что гибель 4 человек произошла в подземном сооружении теплотрассы шахты «им. Киселева» из-за отравления рудничным газом.