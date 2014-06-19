В Торезе погибли не горняки в шахте, а 4 человека в коллекторе - уточнение ГСЧС
В городе Торез Донецкой области 4 человека погибли в коллекторе сточных вод на территории бывшего завода.
Об этом говорится в уточненном сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, переданном УНИАН.
Предварительная причина гибели - отравление аммиачными парами, проинформировали в ГСЧС.
«В 13:15 18 июня в коллекторе сточных вод на территории бывшего завода, во время несанкционированной резки металла, погибло 4 человека. Предварительная причина гибели - отравление аммиачными парами», - говорится в сообщении.
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Окончательная причина смерти устанавливается, сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, ранее в Госслужбе по ЧС сообщали, что гибель 4 человек произошла в подземном сооружении теплотрассы шахты «им. Киселева» из-за отравления рудничным газом.